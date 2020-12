I Soprano: il cast realizza una reunion per raccogliere fondi a favore di Friends of Firefighters

Il cast della serie I Soprano sarà al centro di una nuova reunion ideata per raccogliere fondi a favore dei vigili del fuoco di New York.

Il cast della serie I Soprano sarà al centro di una reunion per raccogliere fondi a favore dei Friends of Firefighters, l'organizzazione che aiuta i vigili del fuoco, in attività e in pensione, di New York.

L'appuntamento che i fan devono segnarsi sui calendari è per venerdì 18 dicembre su Twitch, alle ore 7pm ET/4 pm PT.

Alla reunion della serie I Soprano parteciperanno Edie Falco (Carmela Soprano), Lorraine Bracco (Jennifer Melfi), Michael Imperioli (Christopher Moltisanti), Drea de Matteo (Adriana La Cerva), Steve Schirripa (Bobby Bacala), Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano), Robert Iler (Anthony "A.J." Soprano Jr.), Maureen e Steven Van Zandt (Gabriella e Silvio Dante), e Steve Buscemi (Tony B.). All'evento che si svolgerà online saranno poi presenti il regista Tim Van Patten, lo sceneggiatore Terence Winter e il creatore della serie David Chase.

Buscemi ha dichiarato: "Questo è stato un anno davvero difficile per tutti, ma in particolare per chi lavora nel pronto intervento. Friends of Firefighters è un servizio di sostegno cruciale per i nostri vigili del fuoco e non vedo l'ora di riunirmi con i miei amici per aiutare ad aumentare la consapevolezza e i fondi nei confronti di questa organizzazione meravigliosa". L'obiettivo è di raccogliere 100.000 dollari a favore dell'organizzazione di New York.

Buscemi è stato coinvolto nella serie I Soprano dirigendo l'episodio intitolato Pine Barrens, proposto nella terza stagione, che gli aveva fatto conquistare una nomination agli Emmy. L'attore ha poi fatto parte del cast a partire dalla quinta stagione.

Prossimamente nei cinema arriverà il film prequel The Many Saints of Newark, diretto da Alan Taylor e scritto da Chase con Lawrence Konner. Nel cast del lungometraggio ci sarà anche Michael Gandolfini nel ruolo della versione giovanile del personaggio interpretato dal padre James Gandolfini.