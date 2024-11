Drea de Matteo, star de I soprano, ha detto no a un ruolo Marvel: "Ho abbastanza soldi per far senza"

Drea de Matteo sembrava pronta per un'importante carriera hollywoodiana dopo aver vinto l'Emmy Award per il ruolo della condannata Adriana La Cerva ne I Soprano della HBO, ma dopo diversi ruoli di supporto sul grande schermo e altri lavori televisivi in serie come Joey, Sons of Anarchy e Desperate Housewives, l'attrice si è pian piano allontanata dalla recitazione.

Ora, la de Matteo ha rivelato che questo lungo periodo sabbatico non è stato esattamente una sua decisione, in quanto la sua posizione anti-vax durante la pandemia COVID-19 l'ha portata a diventare "persona non grata tra i set di Hollywood".

"Mai una telefonata o un'e-mail. Me l'ha detto il mio manager e basta", ha raccontato l'attrice a Variety. "Non potevo più lavorare. Essere demonizzata per una scelta medica quando continuano a gridare 'Pro choice', mi fa pensare: 'Ma vi sentite?".

I Soprano: una foto promozionale della serie

Per sbarcare il lunario, de Matteo ha aperto un account OnlyFans che si è rivelato un enorme successo. "Ho cercato di non essere esplicita. Ho cercato di non farmi notare. Ma mi sono iscritta a OnlyFans per salvare la mia fottuta casa. Ed è stata una specie di dichiarazione politica, in un un certo senso. Come un grande "fanculo". Mettiti a tuo agio quando sei a disagio. Questa era la mia dichiarazione", ha affermato.

Drea de Matteo, la star de I Soprano lancia il suo OnlyFans

La De Matteo ha continuato dicendo che in realtà aveva iniziato ad "allontanarsi" da Hollywood già prima della pandemia, diventando più selettiva nei ruoli, soprattutto se accettare un progetto significava dover lasciare casa per lunghi periodi.

"Mi è stata offerta una parte alla Marvel e l'ho rifiutata perché mio figlio piangeva ogni volta che andavo in Canada per fare la guest star in qualcosa", ha ricordato l'attrice. "E mi sono detta: 'Fanculo. Non lo farò. Ho abbastanza soldi per superare l'inverno'. Non voglio essere una persona che porta Hermes e scarpe di Gucci. Non me ne fregava niente. Voglio dire, indosso pantaloni della tuta e magliette tutto il giorno".