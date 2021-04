I Soprano: James Gandolfini ed Edie Falco girarono un corto attirare LeBron James verso i NY Knicks

Edie Falco ha svelato che insieme a James Gandolfini nel 2010 ha girato un corto sequel della serie I Soprano per convincere LeBron James a giocare per i NY Knicks.

James Gandolfini ed Edie Falco avevano realizzato un corto sequel della serie I Soprano per aiutare i New York Knicks nel tentativo di assumere LeBron James.

A rivelarlo è stata l'attrice durante una puntata del podcast Shattered: Hope, Heartbreak and the New York Knicks ricordando quanto accaduto dopo la fine dello show cult.

Edie Falco ha raccontato che nel 2010 LeBron James aveva concluso la sua esperienza con i Cleveland Cavaliers e tutti i team dell'NBA stavano cercando di ingaggiarlo. I vertici dei New York Knicks hanno quindi avuto l'idea di girare un corto con le star della serie I Soprano per convincerlo a scegliere la loro squadra.

L'attrice ha raccontato: "Avevamo tutte queste richieste all'epoca e James Gandolfini non aveva accettato nessuna delle proposte. E in qualche modo ha deciso di fare questo progetto, scelta che mi ha sconvolta. Ho pensato fosse uno scherzo quando mi è stato detto che avrebbe partecipato... E poi eccolo lì, vestito da Tony. Deve essere stato fan del basket più di quanto avessi pensato".

Nonostante il video LeBron James scelse i Miami Heat. Edie ha quindi commentato: "Non potevo crederci che non avesse funzionato. Non perché si trattava della serie I Soprano, ma semplicemente ho pensato all'epoca 'Si tratta di New York, come si fa a dire di no alla Grande Mela, santo cielo?'. Ma lo ha fatto!".

Per ora il corto non è mai apparso online e i fan, dopo la scoperta della sua esistenza, stanno chiedendo online che qualcuno recuperi il video, realizzato tre anni dopo la fine dello show.

Il mondo della serie I Soprano tornerà, questa volta sul grande schermo, in occasione del film The Many Saints of Newark. Il prequel debutterà il 24 settembre nelle sale americane e su HBO Max.