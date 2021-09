I racconti di Parvana: oggi su Rai Gulp e RaiPlay il film d'animazione sull'Afghanistan

È un'emozionante storia di coraggio e determinazione femminile I racconti di Parvana, il film d'animazione sull'Afghanistan, in onda oggi su Rai Gulp alle 20:30 e già disponibile su RaiPlay, che offre ai ragazzi una chiave di lettura sugli avvenimenti di queste ultime drammatiche settimane.

I Racconti di Parvana - The Breadwinner: un momento del film d'animazione

Diretto da Nora Twomey, candidato all'Oscar 2018, e coprodotto da Angelina Jolie, I racconti di Parvana - The Breadwinner è tratto dal libro di Deborah Ellis "Sotto il burqa".

Racconta la storia di una giovane ragazza di Kabul che, durante il primo regime dei talebani, cerca di ricongiungersi con suo padre (arrestato per la sua ideologia non conforme al regime talebano), salvando la sua famiglia. Per compiere la sua impresa Parvana sarà costretta a travestirsi da ragazzo, così da potersi muovere all'interno di un Paese - l'Afghanistan - che vieta alle donne di lavorare ed uscire di casa da sole e senza il velo sul volto.

I Racconti di Parvana - The Breadwinner: un'immagine del film d'animazione

Al centro della storia ricorre sempre il tema della cultura: un aspetto fortemente osteggiato dal regime di Kabul, che fa leva sull'oppressione e sulla negazione dei diritti, anche quelli che ci sembrano più scontati ed elementari.

Il film invita a riflettere non solo i ragazzi, ma anche le famiglie, gettando una luce sull'importanza dei valori, quali il dialogo ed il rispetto delle persone, anche in tempi di conflitto.