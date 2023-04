I predoni, trama e cast del film con Bruce Willis, stasera 7 aprile su Italia 1

I predoni è il film che Italia 1 manda in onda stasera 7 aprile in prima serata. Il film d'azione è stato diretto da Steven C. Miller e scritto da Michael Cody e Chris Sivertson. Trama, trailer e cast della pellicola con Bruce Willis.

I predoni: Trama

Dopo che una banca di Cincinnati viene colpita da una brutale rapina per mano di un drappello di uomini ben addestrato, tutti i sospetti cadono sul proprietario Jeffrey Hubert. Il detective Montgomery ha da poco appagato la sua sete di vendetta nei confronti dell'assassino della moglie, quando gli viene affidato un caso di efferata violenza che lo fa sprofondare nuovamente nel baratro infernale, un drappello di uomini ben addestrato sta portando a termine una serie di rapine in città, l'incursione termina sempre con un'esecuzione di uno degli ostaggi. Mentre il gruppo di rapinatori continua a colpire mortalmente, diventa subito chiaro che c'è in gioco una cospirazione più grande dovuta forse ad un vecchio debito che qualcuno è venuto a riscattare.

I predoni è stato distribuito negli Stati Uniti il 1º luglio 2016. In Italia è stato distribuito direttamente in DVD. Il film è disponibile in streaming per gli abbonati al servizio Infinity+ raggiungibile a questo link

I predoni: Interpreti e personaggi