I perfetti innamorati: perché Robert Downey jr. fu costretto a rinunciare al film

Originariamente Robert Downey Jr. era stato scelto da Joe Roth, il regista, per interpretare il ruolo di Eddie ne I perfetti innamorati. Dopo i primi mesi di produzione però la scelta ricadde su John Cusack a causa dei problemi legali di Downey che sollevarono dubbi sul fatto che l'attore, molto probabilmente, sarebbe stato impossibilitato a partecipare alle riprese.

All'epoca Downey si era recato presso il Cedars Sinai Medical Center, per tentare di curare la sua dipendenza da alcol e droghe, dopo essere stato arrestato durante il fine settimana del giorno Ringraziamento per possesso di stupefacenti. I produttori de I perfetti innamorati, che vede anche la partecipazione di Julia Roberts e Catherine Zeta-Jones, temevano che la stella del cinema potesse tornare in prigione.

Hank Azaria ha dichiarato durante un intervista con Larry King: "Ho girato quel film solo perché Robert Downey jr. non poteva farlo, stava attraversando un brutto periodo. Sono un caratterista e vengo spesso contattato sia per ruoli comici che drammatici, in quel caso il regista mi conosceva e decise di offrirmi il ruolo che era stato inizialmente scritto per Downey."

Nonostante Perfetti Innamorati sia stato un successo al botteghino la pellicola ha ottenuto un punteggio del 32% su Rotten Tomatoes in base a 146 recensioni. Il consenso del sito afferma: "Compaiono molti attori famosi nel cast ma nonostante questo i personaggi del film sono intermittentemente divertenti." Su Metacritic invece il film ha ottenuto un punteggio di 44 su 100 basato su 32 recensioni.