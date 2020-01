I Miserabili: il trailer italiano annuncia la data di uscita del film premiato a Cannes

Il trailer italiano de I Miserabili ne ha anche svelato la data di uscita in Italia: il 30 gennaio sarà finalmente nelle nostre sale il film diretto da Ladj Ly, Premio della Giuria all'ultimo Festival di Cannes.

I miserabili è ispirato alle rivolte avvenute in Francia nel 2005 e ha come protagonista un giovane chiamato Stéphane, interpretato da Damien Bonnard. Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un'ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà. Il progetto è tratto dall'omonimo cortometraggio realizzato nel 2017 dal regista e affronta tematiche come la disoccupazione giovanile, la mancanza di case e le molestie compiute dalla polizia che subiscono quotidianamente le persone di origine africana. Tra gli interpreti del lungometraggio ci sono anche Alexis Manenti e Djibril Zonga.

I Miserabili, che ha ricevuto anche una candidatura ai Golden Globe 2020 nella categoria di Miglior Film Straniero, è stato scelto per rappresentare la Francia tra i possibili candidati agli Oscar 2020.

Il film ha battuto la concorrenza dell'apprezzato Portrait of a Lady on Fire diretto da Céline Sciamma e di Proxima, realizzato da Alice Winocour. Ladj Ly è il primo regista di colore a ottenere con la propria opera l'approvazione, in vista delle nomination assegnate dall'Academy, dal Centre national de la cinématographie e dal ministero della cultura francese.