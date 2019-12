I Medici 4: si farà la nuova stagione? La risposta dei produttori

I Medici 4 alla fine si farà? La risposta è no, la serie andata in onda fino a ieri sera su Rai1 non avrà una nuova stagione e dunque i due episodi che hanno chiuso la stagione 3 sono stati di fatto gli ultimi per l'intero show.

Gli ascolti de I Medici nell'attuale stagione televisiva non sono stati poi così soddisfacenti: le 4 prime serate hanno fatto registrare uno share del 18% di media, non un brutto risultato ma parecchio distante da quelle punte del 30% della prima stagione con Richard Madden.

Eppure la decisione di interrompere lo show non è stata generata dal calo di spettatori. Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 3 erano stati proprio creatori e produttori a chiarire che I Medici erano ormai giunti alla fine del proprio cammino televisivo in RAI. Per Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, la stagione 3 rappresenta "il coronamento di un percorso produttivo", e la conferma della fine era arrivata anche attraverso le parole di Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction.

E, ancora in conferenza stampa, ancora per bocca di Eleonora Andreatta, si è venuti a sapere che Rai Fiction e Lux Vide stanno già lavorando a un nuovo progetto ambientato anche durante il Rinascimento italiano. Chi avrà come protagonista: Leonardo Da Vinci.