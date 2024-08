I Marvel Studios svelano i primi filmati ufficiali di Thunderbolts*, Ironheart e molto altro ancora

Per celebrare l'85° anniversario dei fumetti Marvel, i Marvel Studios hanno condiviso un nuovo video compilation che mostra le prime immagini di diversi progetti in arrivo.

Oltre alla migliore visione del Presidente Ross (Harrison Ford) che si trasforma in Hulk Rosso in Captain America: Brave New World, il video mostra una rapida occhiata all'Uomo senza paura (Charlie Cox) in Daredevil: Born Again (anche se abbiamo già visto questa inquadratura) e Riri Williams (Dominique Thorne) che prende il volo come Ironheart nella sua serie solista Disney+.

Inoltre, il primo filmato ufficiale di Thunderbolts vede un ascensore aprirsi per rivelare la squadra - Spettro (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes/Il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), John Walker/agente americano (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Red Guardian (David Harbour) e Yelena Belova (Florence Pugh) - equipaggiata e pronta all'azione.

Il trailer completo che è trapelato di recente online, ci ha anche dato anche una prima occhiata a Lewis Pullman nei panni dell'uomo che diventerà Sentry, Bob, e alcune eccitanti anticipazioni sui personaggi che si affrontano. Il trailer non è più disponibile, ma si mormora che una versione ufficiale potrebbe arrivare presto. Date un'occhiata al video qui sotto.

Che cosa significa l'asterisco in Thunderbolts?

Alla Kurylenko - che riprenderà il ruolo di Taskmaster - è stato chiesto di parlare del misterioso asterisco aggiunto al titolo Thunderbolts* durante una recente intervista con Screen Rant e, pur scegliendo con cura le parole, l'attrice ha confermato che il progetto ha subito alcuni cambiamenti da quando è stato annunciato.

"Beh, hanno cambiato un paio di cose. È tutto quello che posso dire, ma questo non vuol dire nulla, perché ovviamente ogni film è diverso e in ogni film le cose cambiano. Ma sì, sarà diverso, vedremo. Non c'è niente che possa dire".

Abbiamo pensato che la spiegazione più probabile fosse che Thunderbolts venisse alla fine rivelato come un film completamente diverso (Dark Avengers, per esempio), ma se questo è il caso, la Marvel chiaramente tenterà di tenerlo nascosto il più a lungo possibile. L'uscita di Thunderbolts nelle sale è prevista per il 2 maggio 2025.