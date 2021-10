I Maneskin da Jimmy Fallon, il video: Beggin e Mammamia

I Maneskin hanno fatto il loro esordio nel Tonight Show di Jimmy Fallon: il conduttore televisivo li ha introdotti al pubblico USA elencando i lori successi e annunciando i concerti della band italiana negli Stati Uniti: ecco i video delle loro esibizioni nello storico programma della NBC: Mammamia e Beggin'.

Dopo aver conquistato l'Italia e l'Europa, i Maneskin sono partiti alla conquista degli Stati Uniti con due concerti, uno al Bowery Ballroom di New York e uno al Roxy Theatre di Los Angeles fissato per l'1 novembre 2021. Il gruppo italiano, dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all'Eurovision 2021 a Rotterdam, ha scalato le classifiche inglesi ed americane con i loro singoli 'Zitti e Buoni', 'I wanna be your slave' e 'Beggin'.

Jimmy Fallon ha presentato la band romana elencando i loro successi, poi ha fatto ascoltare il brano Beggin, cover del pezzo di The Four Season. Il conduttore, grande appassionato di musica, si è alzato per mimare gli strumenti usati dai quattro componenti della band, aggiungendone per la verità anche qualcuno, come il sassofono, come gli hanno fatto notare i musicisti che lo accompagnano in studio. Fallon ha sottolineato anche il successo della band sulle piattaforme streaming, Zitti e Buoni, la canzone vincitrice a Sanremo e a Rotterdam, è stata riprodotta su Spotify più di 100 milioni di volte.

Il primo brano che i Maneskin hanno suonato sul palco del programma è stato Beggin, poi si sono esibirti con Mammamia, il nuovo singolo di cui alcuni giorni fa è uscito anche il video diretto da Rei Nadal.

Nel nostro continente il gruppo ha ottenuto tre candidature agli MTV Europe Music Awards 2021 nelle categorie Best Italian Act, Best Group e Best Rock.