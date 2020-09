I magnifici 7, Denzel Washington prendeva in giro Chris Pratt sul set: ecco perché

Denzel Washington prendeva regolarmente in giro Chris Pratt sul set de I magnifici 7 a causa del successo al botteghino dell'ultimo film girato dall'attore. Quando Jurassic World uscì nelle sale cinematografiche, ottenendo un enorme successo al botteghino, consolidò lo status di Pratt dall'oggi al domani.

Pratt ha detto che Washington lo prendeva in giro senza sosta, iniziando ogni mattina con un aggiornamento a proposito del successo della pellicola al botteghino sotto forma di "Ecco il nostro ragazzo da $ 100 milioni!", poi "Ecco il nostro ragazzo da $ 112 milioni!" Il numero è aumentato ogni giorno, raggiungendo infine i $ 500 milioni.

Pratt ha descritto il suo personaggio, Josh Faraday, come "Un poco di buono, una volpe, un imbroglione. È un giocatore d'azzardo, un bevitore. Ama le donne. Ma è mortale in uno scontro a fuoco." Proprio come per Washington, questo è stato il primo western anche per Chris.

Su Rotten Tomatoes I magnifici 7 ha un indice di gradimento del 64%, basato su 305 recensioni, con una valutazione media di 6,03/10. Il consenso critico del sito web recita: "I magnifici sette non sono mai all'altezza del superlativo del titolo, o dei classici da cui trae ispirazione."