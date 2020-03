I Know This Much Is True: Mark Ruffalo ha un doppio ruolo nel trailer

Mark Ruffalo interpreta due gemelli nella serie della HBO I Know This Much Is True, di cui è stato diffuso il trailer.

I Know This Much Is True, la nuova serie limitata HBO, ha ora un trailer che mostra Mark Ruffalo nel doppio ruolo di due fratelli gemelli.

Nel video si vede qualche scena del progetto in cui si racconterà la complessa storia di una famiglia.

La serie limitata, composta da sei episodi, intitolata I Know This Much Is True si basa sul romanzo scritto da Wally Lamb, adattato per il piccolo schermo da Derek Cianfrance e Gina Prince-Bythewood. La première sugli schermi americana è prevista per il 27 aprile e nel cast ci sono anche Kathryn Hahn, Melissa Leo, Juliette Lewis, Archie Punjabi, Imogen Poots, e Rosie O'Donnell.

Mark Ruffalo ha la parte di Dominick e Thomas Birdsey, due gemelli, la cui vita viene mostrata in diversi momenti, partendo dal presente e ritornando poi alla loro giovinezza.

Tra gli interpreti del progetto anche Rob Heubel, Philip Ettinger, John Procaccino, Michael Greyeyes e Bruce Greenwood.