I Goonies: Fox ha cancellato la serie, remake del cult anni '80

I Goonies non torneranno in un remake, come era stato annunciato lo scorso anno da Fox, perché la rete ha deciso di cancellare la serie dopo l'emergenza sanitaria che ha sconvolto i piani di parecchie produzioni future.

I Goonies: Corey Feldman, Jonathan Ke Quan e Sean Astin in una scena

Secondo The Wrap, il remake che era stato annunciato da Fox avrebbe dovuto raccontare la storia di un'insegnante che aiuta tre alunni a produrre un remake del loro film preferito, proprio I Goonies di Steven Spielberg. La sceneggiatura era già in produzione, scritta da Sarah Watson, ma non vedrà la luce, per il momento.

Non è stata annunciata nessuna ragione particolare per questa decisione di Fox, sappiamo solo che la serie dedicata a I Goonies era parte di un progetto più grande, che avrebbe dovuto lanciare sulla rete prodotti innovativi. Probabile che la pandemia di Covid-19, che ha bloccato il mondo dell'intrattenimento per un anno e mezzo, abbia inciso sulla decisione.

I Goonies: Jeff Cohen in una scena del film

Sempre The Wrap, inoltre, annuncia che un'altra serie annunciata, Blood Relative con Melissa Leo, è stata depennata dai progetti futuri di Fox.

Vi ricordiamo che I Goonies è un film del 1985 diretto da Steven Spielberg, uno dei cult più amati degli anni '80. La storia seguiva un gruppo di ragazzini, i Goonies, che scopre casualmente la mappa di un tesoro. Decidono così di seguirla in un vero e proprio labirinto di grotte sotterranee e dopo aver superato mille ostacoli arrivano finalmente al favoloso tesoro.