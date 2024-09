I Goonies 2, Martha Plimpton smentisce le notizie: "Non c'è niente di vero!"

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare della possibile realizzazione di I Goonies 2, ma Martha Plimpton ha voluto intervenire online per porre fine alla diffusione delle notizie.

The Sun aveva infatti sostenuto che le riprese del sequel sarebbero in programma la prossima estate con il coinvolgimento di molti membri del cast originale.

La smentita dell'interprete di Stef

Su Instagram l'attrice ha però voluto chiarire la situazione dichiarando, senza mezzi termini, che non c'è nulla di vero. Martha Plimpton ha infatti scritto in un post pubblicato online: "Amici, non c'è nessuno script di Goonies 2, non c'è nessuno che è coinvolto. Spielberg non sarà il regista, non è reale!".

L'attrice aveva colto l'occasione per ricordare l'importanza delle elezioni presidenziali, invitando a ricordarsi di registrarsi per poter votare.

In precedenza era stato Corey Feldman a frenare l'indignazione di molti fan e l'entusiasmo di altri dopo l'apparizione online delle notizie su un sequel, dichiarando che non ne sapeva nulla.

I Goonies, il cult che ha ispirato Stranger Things, It e Super 8

Le uniche informazioni certe

Le notizie riguardanti lo sviluppo di una possibile continuazione della storia risalgono al 2014 quando Richard Donner, regista del cult del 1985, aveva parlato della possibilità di coinvolgere il cast originale in un secondo capitolo.

Sean Astin aveva espresso la sua convinzione che I Goonies 2 sarebbe stato realizzato, ma il filmmaker è purtroppo morto a 91 anni nel 2021, prima che la reunion potesse avvenire.

Nel cast del film amato da molte generazioni ci sono anche Josh Brolin, Jeff Cohen, Kerri Green e il recente premio Oscar Ke Huy Quan. Steven Spielberg aveva firmato la storia originale e aveva prodotto il film.