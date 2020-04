I fratelli Russo: "Lavoreremo ancora con le star di Avengers"

I fratelli Russo hanno confermato che in futuro in veste di produttori e registi lavoreranno con le star dei film degli Avengers.

I fratelli Russo hanno rivelato che in futuro lavoreranno nuovamente con le star dei film degli Avengers, anche in veste di produttori come accaduto con Chris Hemsworth in occasione del film Tyler Rake, in arrivo su Netflix.

I due registi e produttori hanno già ritrovato sul set Tom Holland in occasione di Cherry e collaborato con Chadwick Boseman per City of Crime, distribuito negli Stati Uniti proprio grazie al contributo dei registi dei film Marvel.

Joe Russo, intervistato da ComicBook, ha dichiarato: "Ci piacerebbe realizzare qualcosa con Robert Downey Jr., stiamo parlando di un paio di cose con lui. C'è un altro progetto di cui parleremo con Chris Evans, ce ne sono altri due che proporremo a Hemsworth. C'è ancora qualcosa di cui vogliamo discutere con Holland".

Il regista ha spiegato: "Amiamo la nostra famiglia, la nostra famiglia Marvel. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, abbiamo riso molto insieme. Ci piace lavorare insieme e quella è una priorità per me e mio fratello. Dobbiamo amare gli aspetti creativi di un progetto quanto amiamo le persone con cui lavoreremo in modo che tutti abbia una grandiosa qualità della vita".

La casa di produzione AGBO Films ha inoltre in programma un ulteriore lungometraggio in collaborazione con Netflix: l'adattamento del romanzo Exit West. L'obiettivo dei due filmmaker è molto chiaro: "La nostra missione è sviluppare delle grandiose proprietà intellettuali che possiamo dirigere io e Anthony. Quello è ciò su cui si sta concentrando la società. Ma stiamo inoltre producendo il prossimo film di Dan Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All At Once. Abbiamo un progetto con gli Obama, abbiamo uno con Tom Brady, un documento sportivo. Siamo determinati a lavorare con individui affascinanti, attenti, profondamente creativi. Ma al tempo stesso siamo certamente focalizzati su 'Cosa è il prossimo grande film evento che realizzeremo?'".