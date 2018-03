I fratelli Russo, dai film Marvel a The Tension Experience

Anthony e Joe Russo, a capo di AGBO, collaboreranno con The Tension Experience per creare nuove esperienze immersive, attrazioni e partnership commerciali.

Il primo progetto previsto è un'area permanente che verrà collocata a Las Vegas e che diventerà l'epicentro di un'offerta all'insegna dell'intrattenimento interattivo. L'obiettivo è di dare vita a un mondo in grado di reagire in tempo reale alle scelte e alle decisioni individuali e verrà sfruttata la tecnologia più avanzata mentre i visitatori si sposteranno negli spazi.

I fratelli Russo hanno dichiarato: "Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi e innovativi per interpretare la narrazione. Siamo incredibilmente colpiti dall'esperienza totalmente immersiva che Tension ha portato in tutti i loro show e non vediamo l'ora di aiutarli ad espandere la loro portata".

Il team di Tension è composto dal regista Darren Lynn Bousman (Saw 2 - La soluzione dell'enigma), dallo sceneggiatore Clint Sears e dal produttore Gordon Bijelonic che hanno dato vita a eventi cinematografici interattivi in grado di offrire il controllo totale ai partecipanti. Bousman ha dichiarato: "Come consumatore sono diventato passivo. Mi siedo e osservo le cose che accadono intorno a me. Volevo sentirmi più coinvolto. Avevo bisogno di qualcosa in grado di svegliarmi e ispirarmi. Il cinema immersivo è riuscito a farlo. Obbliga il pubblico a essere attivo. Vogliamo creare degli ambienti in cui il pubblico è protagonista. Le azioni dei presenti sbloccano la narrazione".