I film erotici stasera in TV, venerdì 5 febbraio 2021

Ecco quali sono i film erotici in onda stasera in TV, venerdì 5 febbraio 2021, dalle commedie di Cine34 fino al piccolo cult in onda su Cielo.

Quasi una tradizione ormai quella dei film erotici in onda il venerdì sera, e questo 5 febbraio 2021 non fa eccezione. Stasera in TV, infatti, fin dalla prima serata, c'è il ritorno di Nadia Cassini, in ben due commedie, ma anche la messa in onda di un piccolo cult del genere su Cielo.

L'insegnate balla... con tutta la classe, stasera su Cine34 alle 21:04

Serata sexy dedicata a Nadia Cassini e Lino Banfi con questa commedia erotica del 1978, L'insegnante balla... con tutta la classe.

La sexy professoressa di ginnastica Claudia Gambetti, porta lo scompiglio in un liceo grazie alla sua avvenenza e al suo particolare metodo di insegnamento, basato sul ballo.

La fine dell'innocenza, stasera su Cielo alle 21:15

La locandina di La fine dell'innocenza

La giovane Annie (Annie Belle), rimasta orfana dall'infanzia, lascia il collegio in cui ha sempre vissuto insieme al suo amante Michael, un individuo ambiguo che si fa passare per suo padre. Una volta giunti a Hong Kong, l'uomo viene arrestato durante un party con l'accusa di essere un trafficante di valuta. Rimasta sola, Annie finisce sotto la protezione di Angelo e Linda, una coppia benestante e spregiudicata che la inizia al mondo del sesso e dello scambismo. Dopo una serie di torbide avventure, Annie trova rifugio presso un convento buddista dove riuscirà a ritrovare in sé stessa la forza per liberarsi dei suoi aguzzini.

Diretto da Massimo Dallamano nel 1976, La fine dell'innocenza è diventato famoso anche per la sua colonna sonora, composta da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera, e in particolare per il singolo Annie Belle, il primo della cantante Linda Lee.

Mazzabubù... Quante corna stanno quaggiù, stasera su Cine34 alle 22:52

Nel corso di un monologo sul tema dell'adulterio, un uomo passa in rassegna una serie di casi celebri e anonimi di tradimenti coniugali: un giovane in luna di miele, dubitando della verginità della moglie, finisce col gettarla tra le braccia dell'albergatore; un critico d'arte, per scoprire se la moglie sia stata l'ispiratrice di un quadro astratto, la induce a congiungersi, in sua presenza, col pittore; un esquimese si dispera per il fatto che la moglie, accolto in casa un viandante in sua assenza, non gli si è concessa in segno di ospitalità.

E ancora: il vecchio Minosse vede confermati i suoi sospetti relativi all'infedeltà della moglie Pasifae dalla nascita del Minotauro; gli amici di Menelao, temendo di essere traditi dalle mogli lontane, rifiutano di continuare la guerra contro Troia; Agilulfo, prima di partire per la crociata, consegna la chiave della cintura di castità della sposa al fedele Boemondo che, però, lo raggiunge dopo poche miglia per avvertirlo che la chiave lasciatagli non è quella giusta; due amici, per salvare i loro matrimoni, si risolvono a scambiarsi le mogli.

Diretta da Mariano Laurenti nel 1971, la commedia Mazzabubù... Quante corna stanno quaggiù vanta un cast di tutto rispetto, da Nadia Cassini a Carlo Giuffré, Giancarlo Giannini, Luciano Salce, Silvana Pampanini, Renzo Montagnani, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Sylva Koscina, Ettore Manni e Lino Banfi.