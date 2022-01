I Fantastici Quattro, i fan vogliono John Krasinski nei panni di Mr. Fantastic

I fan continuano a desiderare ardentemente che John Krasinski possa interpretare Reed Richards ne I Fantastici Quattro. Mentre la progettazione del film sembrerebbe essere ancora in alto mare, il desiderio dei fan che il regista di A Quiet Place possa interpretare Mr. Fantastic si fa sempre più forte.

Nel corso di un'intervista con Chris Killian di Comic Book, John Krasinski stesso ha aperto alla possibilità di interpretare Mr. Fantastic ne I fantastici quattro. Il regista ha dichiarato: "Mi piacerebbe farlo! Credo che entrare a far parte della famiglia Marvel possa essere straordinario. Il fatto che il pubblico mi veda bene in quel ruolo è un vero dono per me! Non ho ancora avuto colloqui con Marvel Studios e attendo che Kevin faccia il suo annuncio! Spero che possa andare a buon fine!".

Nel frattempo, attraverso Twitter, i fan hanno espresso tutto il loro desiderio che John Krasinski possa interpretare Reed Richards aka Mr. Fantastic!

Alcuni voci di corridoio, tra l'altro, sostengono che John Krasinski possa apparire nei panni di Mr. Fantastic già in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In questo caso, i fan avrebbero pane per i loro denti!

Per saperne di più, dovremo aspettare il 4 maggio, data della distribuzione italiana di Doctor Strange nel Multiverso della Follia! Potremo vederne delle belle!