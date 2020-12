I Fantastici 4: Rahul Kohli si offre per il ruolo di Mr. Fantastic

Dopo l'annuncio su I Fantastici 4, Rahul Kohli di The Haunting of Bly Manor si offre ai Marvel Studios per il ruolo di Mr. Fantastic.

Periodo d'oro per Rahul Kohli, non c'è nulla da dire. L'autoconsiderazione di cui gode l'attore è talmente elevata da averlo spinto a proporsi ai Marvel Studios per il ruolo di Mr. Fantastic nel nuovo progetto de i Fantastici 4.

Recentemente, Rahul Kohli è entrato negli schermi casalinghi per la sua interpretazione del faccendiere Owen Sharma in The Haunting of Bly Manor, seconda stagione del progetto antologico creato da Mike Flanagan. L'attore è noto soprattutto per aver interpretato Ravi Chakrabarti nella serie televisiva iZombie.

Dal ruolo del dottor Ravi Chakrabarti a quello del dottor Reed Richards, il passo è breve! In occasione dell'annuncio dei Marvel Studios del nuovo progetto dei Fantastici 4 affidato a Jon Watts - il regista è attualmente impegnato sul set di Spider-Man 3 - e del primo brevissimo teaser, Rahul Kohli ha sfruttato il suo profilo Twitter per avanzare alla casa di produzione una richiesta decisamente coraggiosa. L'attore, infatti, sarebbe assai interessato al ruolo di Reed Richards aka Mr. Fantastic nel nuovo film di Jon Watts.

A caldeggiare ironicamente la candidatura di Rahul Kohli è stato anche Duncan Jones, noto per aver realizzato Moon, Source Code e Mute. Dopo essersi occupata dell'acquisizione di 20th Century Fox, era palese che Disney Pictures avrebbe rilanciato anche il franchise dei Fantastici 4, reduce dal flop di pubblico e di critica del progetto diretto nel 2015 da Josh Trank. In passato, il gruppo di supereroi è arrivato su grande schermo nel 2005 e nel 2007, in due film diretti da Tim Story ed interpretati da Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis. Insomma, Mr. Fantastic è pronto. Adesso, chi saranno gli altri supereroi ad unirsi a lui?