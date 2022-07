I Fantastici 4: Kevin Feige svela che non sarà un film sulle origini

L'8 novembre 2024 arriverà nelle sale il nuovo film dei Fantastici 4 e Kevin Feige ha ora confermato che non si tratterà di un film sulle origini del team di supereroi.

Per ora non è stato svelato nemmeno il nome del regista coinvolto nel progetto e i fan stanno attendendo inoltre la conferma del coinvolgimento di John Krasinski, apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia con il ruolo di Reed Richards.

Il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato parlando del ritorno dei Fantastici 4: "Molte persone conoscono questa storia delle origini. Molte persone conoscono le basi. Come possiamo prendere tutto quello e proporre qualcosa che non hanno mai visto prima?".

Kevin Feige ha poi sottolineato: "Abbiamo stabilito un livello molto alto nel portarlo sullo schermo".

Da tempo si parlava del ritorno dei supereroi sul grande schermo e Jon Watts era stato inizialmente coinvolto nello sviluppo del film, abbandonando poi il progetto nel mese di aprile.

La Marvel potrà utilizzare i personaggi e farli apparire nel MCU grazie all'acquisizione da parte della Disney di 20th Century Fox. Nel 2019 Kevin aveva dichiarato: "Il fatto che la Marvel possa accedere a tutti quei personaggi è qualcosa che sto sognando dai 20 anni in cui ho fatto parte della Marvel ed è davvero entusiasmante".

John Krasinski, ospite nella giornata di ieri nel talk show di Jimmy Fallon, ha evitato di confermare o smentire nulla, in puro stile Marvel, non potendo condividere spoiler e ironizzando che se dicesse qualcosa verrebbe "silenziato" dalla Marvel.