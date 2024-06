I Fantastici 4, Jessica Alba: "La mia Sue Storm era in anticipo sui tempi"

Il nuovo film sui Fantastici Quattro introdurrà presto Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, anche se non è certo la prima attrice a vestire i panni della supereroina. L'unica persona ad aver interpretato il ruolo in due film, Jessica Alba, guarda con affetto alla sua esperienza nel ruolo.

Per promuovere il suo nuovo film di Netflix Trigger Warning, la Alba ha recentemente rilasciato un'intervista a ComicBook. Le è stato chiesto di interpretare Sue Storm ne I Fantastici 4 del 2005 e nel suo sequel del 2007, I Fantastici 4 e Silver Surfer. Da parte sua, Alba ha solo "bei ricordi" del lavoro su quei film. Ritiene inoltre di non aver ancora visto altri personaggi che siano stati contemporaneamente materni e femminili, oltre che "spaventosamente tosti".

Le parole dell'ex Sue Storm

"Non ci sono altro che bei ricordi", ha spiegato Alba. "Ho amato tantissimo interpretare quel personaggio. Mi sento come se tutta la mia vita fosse iniziata, per molti versi, in quel momento. Ho incontrato il mio compagno di vita, stiamo ancora insieme e abbiamo tre figli. Tim Story, che ha diretto il film, è ancora uno dei miei migliori amici. Facciamo il Capodanno insieme. È stato fantastico e lei era un personaggio così forte, stimolante e in anticipo sui tempi, direi, nel genere. E ancora non si è mai vista una persona così materna e femminile, ma anche una temibile dura. Non ho più visto questa combinazione. Quindi penso che riempia ancora questo bellissimo spazio o vuoto nell'universo Marvel".

Jessica Alba in una scena del film I Fantastici Quattro

Jessica Alba ha recitato in due film sui Fantastici Quattro al fianco di Ioan Gruffudd nel ruolo di Reed Richards (alias Mister Fantastic), Chris Evans nel ruolo di Johnny Storm (alias Torcia Umana) e Michael Chiklis nel ruolo di Ben Grimm (alias La Cosa). Nel nuovo reboot i tre ruoli sono interpretati rispettivamente da Pedro Pascal, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach nel reboot del Marvel Cinematic Universe, insieme alla Sue Storm di Vanessa Kirby. Anche Ralph Ineson sarà protagonista del nuovo film nel ruolo di Galactus.

Il film di Alba sui Fantastici Quattro del 2005 è disponibile in streaming su Disney+, mentre l'imminente reboot uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.