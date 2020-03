I Durrell - La mia famiglia e altri animali: l'ultima stagione stasera su LaF

Le rocambolesche avventure della stravagante famiglia britannica emigrata a Corfù giungono al termine: la quarta e ultima stagione de I Durrell - La mia famiglia e altri animali, tratta dalla celebre trilogia dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell, va in onda da stasera su LaF in prima tv assoluta alle 21:10, con 6 inediti episodi da 45 minuti.

È il 1939 e Louisa (Keeley Hawes), mossa dalla necessità di avere qualche entrata in più, trasforma la villa di famiglia in una pensione, ma i suoi primi ospiti rendono il luogo ancora più caotico, tanto da non essere ben visto agli occhi della comunità locale. Spiros (Alexis Georgoulis), compreso che il suo matrimonio con Dimitra (Marina Aslanoglou) non può più andare avanti, decide di rivelare una volta per tutte quello che prova per Louisa. Nel frattempo, Gerry (Milo Parker) è intenzionato ad aprire un vero e proprio zoo e allarga la cerchia dei suoi animali con il gufo Ulisse, Larry (Josh O'Connor) si allontana in un posto più tranquillo dove può scrivere in pace, Margo (Daisy Waterstone) vuole aprire un salone di bellezza, mentre Leslie (Callum Woodhouse), amante dell'uniforme e della disciplina, entra nei Boy Scout.

Locandina di The Durrells

Impegnati in diverse attività e protagonisti come sempre di bizzarre avventure, i Durrell sono chiamati a riunirsi e organizzarsi a dovere per l'arrivo a Corfù di un ospite speciale: il Re della Grecia. La guerra, però, cambia le sorti della famiglia che si troverà a dover prendere una decisione importante: restare sull'isola o tornare in Inghilterra? Fra le novità del cast de I Durrell - La mia famiglia e altri animali spicca Miles Jupp (Harry Potter e l'Ordine della Fenice, The Crown) nei panni di Basil, il cugino di Louisa, che sembra nutrire dei sentimenti prima per la signora Durrell e poi per la moglie di Spiros, Dimitra. Riconfermati invece attori come la domestica Lugaretzia interpretata da Anna Savva e Yorgos Karamihos nel ruolo del Dottor Theodore.

Gerald Durrell, celebre naturalista, esploratore e zoologo, fondatore del Durrell Wildlife Conservation Trust e del Jersey Zoo per la salvaguardia delle specie in via di estinzione, con la sua trilogia ispirata alla sua infanzia a Corfù, edita in Italia da Adelphi, continua a incantare intere generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo, anche grazie a questo adattamento televisivo di ITV trasmesso in esclusiva per l'Italia dalla TV di Feltrinelli.