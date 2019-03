I Durrell - La Mia Famiglia e Altri Animali, terza stagione: clip esclusiva della serie

Patrizio Marino

Da stasera 15 marzo, arriva da stasera su laF (Sky 135) la terza stagione della serie televisiva britannica I Durrell - La mia famiglia e altri animali, basata sui romanzi autobiografici della Trilogia di Corfù di Gerald Durrell.

La serie, ambientata nel 1935, segue le vicissitudini di una donna inglese, Louisa Durrell, che in seguito alla morte di suo marito e a problemi finanziari, decide di trasferirsi con i suoi quattro figli nell'isola di Corfu, un paradiso terrestre che però non ha ancora l'energia elettrica e altre "comodità" simili. Nell'isola greca, i cinque trovano una nuova vita, mentre il piccolino di famiglia, Gerry, scopre l'amore per gli animali, che osserva nelle sue spedizioni e spesso decide di portare a casa con rocambolesche conseguenze.

Louisa Durrell è interpretata da Keeley Hawes, Milo Parker è il piccolo Gerry, completano il cast Josh O'Connor, Daisy Waterstone e Callum Woodhouse. La terza stagione è composta da otto episodi.

Gerald Durrell è stato un naturalista, esploratore e zoologo di fama mondiale, fondatore del Durrell Wildlife Conservation Trust e del Jersey Zoo per la salvaguardia delle specie in via di estinzione, con i suoi romanzi, ispirati alla sua infanzia a Corfù, ha incantato e continua a incantare intere generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo, fin dalla prima pubblicazione nel 1956.

I Durrell - La mia famiglia e altri animali, trasmessa sul canale britannico ITV, è stata rinnovata per una quarta stagione. Oggi Movieplayer.it vi propone in esclusiva una clip di presentazione della terza stagione che potrete vedere su LAF a partire da stasera alle 21,10. Ecco il video!