I due superpiedi quasi piatti: quando Bud Spencer e Terence Hill rischiarono l'arresto

Bud Spencer e Terence Hill sono una delle coppie più celebri del cinema italiano e tra i loro film, uno dei più amati è I due superpiedi quasi piatti, diretto da E.B. Clucher e uscito nelle sale nel 1977. Durante le riprese, effettuate quasi interamente a Miami, Spencer e Hill rischiarono di essere arrestati a causa di un equivoco che coinvolse la polizia americana.

Bud Spencer e Terence Hill stavano girando una scena in esterno sull'auto della polizia, in divisa e armati. Nonostante la produzione avesse un regolare permesso per le riprese i due protagonisti sentirono alla radio della polizia la segnalazione di una pattuglia che comunicava la presenza di "due individui pericolosi vestiti da poliziotti e muniti di un'arma". Spencer e Hill si resero conto di essere le due persone segnalate e all'arrivo dei veri agenti misero le mani in alto per poi poggiarle sull'auto.

Il motivo dell'equivoco è presto detto: la produzione aveva ottenuto l'autorizzazione alle riprese ma non aveva specificato la zona della città in cui avrebbero lavorato. Una volta risolto il fraintendimento, tutto tornò alla normalità e le riprese continuarono regolarmente.

Ironia della sorte, nella trama deI due superpiedi quasi piatti, anche i due protagonisti, Matt Kirby (Terence Hill) e Wilbur Walsh (Bud Spencer), sono due finti poliziotti che invece di rapinare un supermercato si ritrovano arruolati nelle forze dell'ordine americane.