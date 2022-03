I, Chihuahua: George Iglesias darà voce al protagonista del film animato prodotto da Netflix

Il film animato I, Chihuahua verrà realizzato per Netflix da Jorge Gutiérrez e a dare la voce al protagonista sarà il comico e attore Gabriel "Fluffy" Iglesias. La piattaforma di streaming ha inoltre condiviso il primo concept art del lungometraggio che è stato scritto dal regista in collaborazione con Doug Landale e Candie Kelty Langdale.

I, Chihuahua racconta la storia di Chacho, un Luchador Chihuaua che intraprende un viaggio esilarante e pieno d'azione intorno al mondo per lottare per la sua famiglia. Dopo aver scoperto che la sua amata casa è in pericolo, Chacho indossa una maschera da Lucha Libre per diventare Luchacho. Il cane partecipa quindi a un torneo internazionale scontrandosi contro un mix di lottatori animali provenienti da ogni parte del mondo, ritrovandosi alle prese con un epico scontro finale con Chamuco, The Widow Maker.

Gabriel Iglesias ha dichiarato: "Non vedo l'ora che tutti possano vedere questo meraviglioso film che celebra i sottovalutati, dentro e fuori dal ring! Possiede azione, dramma, risate, soprese e svolte, come ogni altra grandiosa storia di un film sulla Lucha dovrebbe avere. Quando ho avuto per la prima volta l'idea di un cartone ispirato alla Lucha Libre, non c'era nessuno che non fosse Jorge Gutierrez con cui volevo collaborare. Ha una mente brillante che può espandere questa storia in modi inimmaginabili".