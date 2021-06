I casi della giovane Miss Fisher: da stasera su Rai2 la nuova serie poliziesca

Una nuova Fisher si prepara al debutto sullo schermo: stasera su Rai2, alle 21:20, arriva I casi della giovane Miss Fisher, serie tv poliziesca australiana, spin-off della più famosa Miss Fisher - Delitti e misteri, trasmessa tra il 2013 e il 2016 dalla stessa RAI.

Protagonista dei 4 episodi (che saranno trasmessi per quattro martedì a partire da oggi) è la giovane Peregrine Fisher, nipote di Phryne Fisher, l'affascinante detective Anni '20 della serie originale, ispirata ai romanzi gialli di Kerry Greenwood.

Anche nel sequel (di cui al momento sono state prodotte due stagioni) le vicende sono ambientate in Australia ma negli Anni '60, tra atmosfere colorate e molto pop.

La trama della prima puntata

Siamo nel 1964 e Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill) viene catapultata da una vita di provincia solitaria e insoddisfacente, in una carriera come investigatrice senza paura. Giunge a Melbourne per accettare la misteriosa eredità che le ha lasciato sua zia, scomparsa in un incidente aereo. Supportata da un gruppo di donne straordinarie del "Club delle Avventuriere", di cui Phryne faceva parte, Peregrine decide di seguire le orme della sua famosa zia.

Il primo caso di cui si occupa è la morte di una modella, uccisa ad una sfilata di moda sposa. Un caso intricato fatto di relazioni extraconiugali, molestie sessuali, corruzione di alto livello, tra luci e ombre dello sfarzoso mondo della moda.

Peregrine, interpretata da Geraldine Hakewill, è una ragazza senza paura, divertente e affascinante, con una naturale propensione a trasgredire le regole. Da sua zia ha ereditato anche una spiccata curiosità e un certo intuito investigativo.

Nel cast Joel Jackson (il detective James Steed), Catherine McClements (Birdie Birnside), James Mason (Eric Wild) e Greg Stone (l'ispettore capo Percy Sparrow).