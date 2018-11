I Am The Night: Chris Pine nel nuovo trailer della serie

I Am The Night sarà la nuova serie limitata realizzata per TNT e l'emittente ha ora svelato con un nuovo trailer che i fan devono segnare nei propri calendari la data del 28 gennaio, serata in cui debutterà il progetto con protagonista Chris Pine e il cui primo episodio è stato diretto dalla regista Patty Jenkins, che ha portato al successo il cinecomic Wonder Woman.

Il progetto è composto da sei episodi e racconterà la storia vera di Fauna Hodel (India Eisley), una ragazza che era stata data in adozione alla nascita e scopre i segreti del suo passato, arrivando a individuare un legame con il famoso ginecologo George Hodel (Jefferson Mays), coinvolto nei crimini e nel lato oscuro di Hollywood.

Pine ha la parte di Jay Singletary, un ex marine diventato reporter.

Nel cast anche Yul Vazquez, Justin Cornwell, Dylan Smith, Jay Paulson, Golden Brooks e Leland Orser.

La sceneggiatura è firmata da Sam Sheridan e Monica Beletsky.

Ecco il trailer: