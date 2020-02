I Am Not Ok With This, su Netflix in streaming da oggi

I Am Not Okay With This, la nuova serie con la Sophia Lillis di It, è disponibile dal 26 febbraio su Netflix in streaming con tutte le puntate della prima stagione.

I Am Not Ok With This arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo tutte le puntate della prima stagione della serie teen interpretata da Sophia Lillis, la star di It. Lo show è ispirato alla graphic novel omonima di Charles Forsman.

Al centro della storia c'è Sydney, una teenager (proprio Sophia Lillis) che affronta i problemi del liceo, della sua famiglia e legati alla sessualità. La situazione potrebbe poi essere complicata a causa di alcuni misteriosi superpoteri... Il progetto è prodotto da due dei produttori di Stranger Things e da Jonathan Entwistle, regista e nel team di The End of the Fucking World, creatore del nuovo show in collaborazione con Christy Hall.

Locandina di I Am Not Okay with This

La prima stagione di I Am Not Okay with This è composta da sette episodi della durata di trenta minuti e nel cast ci sono anche Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong e Richard Ellis. La giovane Sophia sarà a breve protagonista di un film horror intitolato Gretel e Hansel, dove ovviamente interpreterà la giovane sorellina: la trama è tutta un programma, visto che in una lontana campagna in stile favola, una giovane ragazza si inoltra col suo fratellino in una foresta oscura, in una disperata ricerca di cibo e lavoro, ma si scontra con una terrificante malvagità...

