Hwang Jung-min ospite del Florence Korea Film Fest 2025

Annunciato il primo ospite della nuova edizione del Florence Korea Film Fest 2025, in programma a Firenze dal 20 al 28 marzo. Si tratta del pluripremiato Hwang Jung-min, protagonista di oltre 50 film al cinema e serie tv. A lui sarà dedicata una retrospettiva con una selezione di 8 titoli.

In programma pellicola che spaziano dall'azione al dramma, dal romance al noir, offrendo un saggio delle abilità attoriali del divo coreano, che sarà protagonista di una masterclass esclusiva, la prima in Italia, e presenterà i suoi film in una selezione che racconta il meglio della sua cinematografica.

"Il Florence Korea Film Fest si conferma, ancora una volta - ha spiegato Riccardo Gelli, ideatore e direttore del Florence Korea Film Fest - un ponte culturale tra l'Italia e la Corea del Sud, offrendo uno spazio di scambio e dialogo attraverso il linguaggio universale del cinema. Quest'anno vogliamo raccontare di un attore che ha saputo meglio interpretare il nuovo cinema coreano apprezzato anche all'estero. Hwang Jung-min è un attore eclettico, molto famoso e rispettato. È noto per la sua versatilità e per aver interpretato ruoli in una vasta gamma di generi cinematografici, dai drammi ai thriller, dai film d'azione alle commedie tanto che lo ha reso un'icona del cinema coreano".

La retrospettiva

Tra i titoli in programma si segnalano Veteran, in cui un poliziotto determinato affronta un potente e corrotto erede di una grande azienda, in un'avvincente battaglia tra giustizia e potere (2015) e I, The Executioner di Ryoo Seung-wan, in concorso a Cannes nel 2024, sequel del celebre action movie che segue le vicende dell'investigatore Seo Do-cheol mentre affronta un nuovo e spietato avversario nel mondo della criminalità organizzata (2024). The Spy Gone North- di Yoon Jong-bin, basato su eventi reali, racconta la storia di una spia sudcoreana infiltrata nel Nord Corea negli anni '90 con l'obiettivo di sventare un pericoloso piano nucleare. _The Himalayas di Lee Seok-hoon è ancora un dramma basato sulla vera storia di un gruppo di alpinisti sudcoreani che affrontano una missione impossibile per recuperare i corpi di amici dispersi sull'Himalaya (2015).

Programma e informazioni su www.koreafilmfest.com.