Florence Korea Film Fest 2025 dal 20 al 29 marzo, il programma completo

Giunto alla 23° edizione, il Florence Korea Film Fest 2025, in programma dal 20 al 29 marzo, cala i suoi assi. La manifestazione diretta da Riccardo Gelli dell'associazione Taegukgi insieme alla co-direttrice Chang Eun-young ha annunciato titoli e ospiti che animeranno questa nuova edizione. Firenze si prepara ad accogliere la star Hwang Jung-min, interprete de La moglie dell'avvocato e Liberaci dal male e il regista mago del noir Na Hong-jin, ma anche l'astro nascente alla regia Chun Sun-young e il compositore di colonne sonore e autore di culto Mowg.

70 film in programma, una full immersion nella società contemporanea della Corea del Sud per la rassegna, ospitata dal cinema La Compagnia e online su MyMovies. A inaugurare il festival sarà Escape di Lee Jong-pil, con il regista ospite in sala. Al centro dell'action movie un sergente maggiore al tramonto del suo servizio decennale, in prima linea nordcoreana nei pressi della DMZ, che sogna di fuggire al Sud. In chiusura il thriller A Girl with Closed Eyes, esordio al lungometraggio della regista Chun Sun-young, anche lei presente in sala. Kim Min-ha (già nell'acclamata serie Apple TV+ Pachinko) interpreta una donna sospettata di omicidio che unisce le forze con una detective per portare alla luce verità nascoste.

Omaggio a Hwang Jung-min

Ospite speciale di quest'anno sarà Hwang Jung-min, eletto miglior attore in Corea del Sud nel 2024 (per i Blue Dragon Film Awards), protagonista di oltre 50 film tra cinema e serie tv, figura iconica del cinema coreano che può vantare una filmografia che spazia dall'azione al dramma, dal romantico al noir. A lui il festival dedica un omaggio, con la proiezione di otto dei suoi migliori film: I, The Executioner, Veteran, The Spy Gone North, The Himalayas, Ode to My Father, You Are My Sunshine, The Wailing e 12.12 The Day.

Focus su Na Hong-jin

Il regista capofila del genere del "noir coreano" incontrerà il pubblico in occasione della proiezione dei suoi film e terrà una masterclass mercoledì 26 marzo al cinema La Compagnia (info e prenotazioni su koreafilmfest.com). I film di Na Hong-jin, classe 1974, sono profondamente radicati nella cultura coreana e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti anche internazionali. Il festival presenta il suo film d'esordio The Chaser, un thriller del 2008 proiettato per la prima volta a Cannes e insignito successivamente di diversi premi, tra cui quello per la miglior regia ai Grand Bell Awards. A seguire The Yellow Sea (2010), storia avvincente dalla dura escalation in cui un tassista si imbarca in missione per assassinare un professore. E infine l'horror-thriller The Wailing del 2016, interpretato dall'attore Hwang Jung-min.

Masterclass

Tre le masterclass esclusive, tutte in programma al cinema La Compagnia. Si parte sabato 22 marzo con "I Tre Volti di Hwang Jung-min", dove l'attore incontrerà il pubblico e presenterà i suoi film in una selezione che racconta il meglio della sua carriera cinematografica (ore 11 al cinema La Compagnia). Si prosegue mercoledì 26 marzo con il regista Na Hong-jin in una sessione dal titolo "Un Mondo (Im)Perfetto" (ore 15 cinema La Compagnia). In dialogo con il regista, insieme alla curatrice del catalogo Caterina Liverani ci saranno il critico cinematografico Marco Luceri e lo youtuber Federico Frusciante. Infine giovedì 27 marzo, l'incontro è dedicato al fumetto con una masterclass sui webtoon (ore 11 al cinema La Compagnia).

Programma e informazioni su www.koreafilmfest.com.