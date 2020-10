Hustle: Ben Foster, Queen Latifah e Robert Duvall nel cast del film Netflix con Adam Sandler

Adam Sandler sarà nuovamente protagonista di un film Netflix in occasione di Hustle e nel cast ci saranno anche Ben Foster, Robert Duvall e Queen Latifah.

Il progetto proseguirà quindi la collaborazione tra l'attore e la piattaforma di streaming dopo aver esteso l'accordo stretto con la sua casa di produzione Happy Madison.

Hustle racconterà la storia di uno scopritore di talenti, ruolo affidato ad Adam Sandler, che lavora nel settore del basket e scopre un giocatore davvero unico con un passato complicato all'estero, decidendo di portarlo negli Stati Uniti senza l'approvazione del suo team. I due riescono ad avere un'ultima occasione per dimostrare che hanno le carte in regola per entrare nell'NBA.

La sceneggiatura è firmata da Taylor Materne e Will Fetters.

Tra gli interpreti del lungometraggio ci saranno quindi anche Queen Latifah, Robert Duvall, Ben Foster, il giocatore dell'NBA Juancho Hernangomez, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa Pillet e il commentatore sportivo Kenny Smith.

La regia è stata affidata a Jeremiah Zagar.

