Hurry Up Tomorrow: data di uscita e dettagli sul thriller con The Weeknd, Jenna Ortega e Barry Keoghan

Il thriller di suspense Hurry Up Tomorrow, diretto e scritto da Trey Edward Shults, e interpretato da The Weeknd al suo debutto sul grande schermo, Jenna Ortega e Barry Keoghan, ha finalmente una data di uscita ufficiale.

Lionsgate ha annunciato che il film arriverà nelle sale il 16 maggio 2025, in concomitanza con il rilascio del nuovo album di The Weeknd e l'inizio del suo tour.

Tutto quello che sappiamo su Hurry Up Tomorrow

Hurry Up Tomorrow è ispirato dalle nuove musiche di The Weeknd. Il progetto segna la conclusione della trilogia musicale dell'artista, completando il percorso iniziato con After Hours e Dawn FM. Al momento, i dettagli sulla trama del film sono ancora top secret.

Saltburn: un'immagine di Barry Keoghan

Il film è prodotto da Manic Phase e Reza Fahimalong di The Weeknd, con Kevin Turen e Harrison Kreiss. Tra i produttori esecutivi figurano Jenna Ortega, Trey Edward Shults, Michael Rapino, Ryan Kroft, Wassim "Sal" Slaiby e Harrison Huffman. La direzione della fotografia è affidata a Chayse Irvin, mentre i costumi sono curati da Erin Benach e Hannah Jacobs.

Hurry Up Tomorrow si inserisce in un mese ricco di uscite, che include anche il nuovo capitolo della saga horror Final Destination: Bloodlines (New Line), previsto anch'esso per il 16 maggio 2025. Inoltre, il 2 maggio arriverà nelle sale Thunderbolts dei Marvel Studios, mentre il 9 maggio sarà la volta di A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie, Lily Rabe e Colin Farrell.

I precedenti lavori di Trey Edward Shults includono Waves (A24), l'horror psicologico It Comes At Night e il suo acclamato debutto alla regia, Krisha. Quest'ultimo, un dramma intenso e emotivo, gli è valsa numerosi riconoscimenti, tra cui il National Board of Review per il miglior esordio alla regia e l'Independent Spirit John Cassavetes Award.