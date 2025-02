Hunter Schafer si scaglia contro l'amministrazione Trump dopo il cambio di genere nel suo passaporto

Hunter Schafer ha criticato duramente le scelte compiute dal presidente Donald Trump dopo aver ricevuto il suo passaporto in cui è indicato come genere quello maschile.

La star di Euphoria, in un video pubblicato su TikTok, ha parlato della sua esperienza con i propri follower, non nascondendo il suo disappunto.

L'esperienza vissuta da Hunter

Donald Trump, non appena diventato ufficialmente presidente, aveva firmato un ordine esecutivo per far riconoscere solamente due generi. Hunter Schafer ha quindi dichiarato nel suo video: "Oggi ho dovuto fare i conti con una dura realtà e ho pensato che fosse importante condividere con chiunque stia ascoltando. Sono sicura che la maggior parte di noi si ricordi che, credo il primo giorno della presidenza di Trump, il presidente ha firmato un ordine esecutivo per dichiarare che sono riconosciuti dallo stato solo due generi, maschio e femmina assegnati alla nascita".

Hunter nel recente film di Hunger Games

L'attrice ha quindi proseguito spiegando che le richieste di passaporto da parte di chi aveva richiesto un cambiamento riguardante il genere, o i rinnovi e i rilasci del documento con un genere diverso da quello assegnato alla nascita hanno avuto delle conseguenze. Hunter ha sottolineato: "La mia prima reazione è stata, perché il nostro presidente parla molto, che ci avrei creduto quando lo avrei visto. E oggi l'ho visto sul mio nuovo passaporto che riporta 'maschio'".

Hunter ha spiegato che i suoi documenti riportavano genere femminile fin da quando ha preso la patente e anche il passaporto aveva la stessa dicitura. Durante delle riprese che si sono svolte a Barcellona le è stato rubato il passaporto, che era all'interno di una borsa portata via dalla sua macchina, obbligandola a chiedere una nuova copia del documento.

Nel video si spiega: "Ho ottenuto un passaporto di emergenza, che all'epoca è stato davvero semplice. Si tratta in pratica di una copia del mio vecchio passaporto, ma temporaneo e che posso usare solo entro l'anno". Dopo aver completato tutte le carte necessarie per ottenere il documento ufficiale, indicando come genere 'femminile', ha ricevuto oggi il passaporto che riporta invece quello maschile.

Le parole di Hunter contro l'amministrazione Trump

Hunter ha voluto condividere la sua esperienza per spiegare la realtà della situazione: "Ero sconvolta perché non lo so, non pensavo sarebbe accaduto sul serio. E voglio sottolineare il mio privilegio legato al fatto che sono famosa, una donna trans celebre che è bianca, magra e possa ritrovarsi a rispettare gli standard di bellezza contemporanei e posso partecipare in tutto quello, e non vengo segnalata, ma è accaduto anche a me".

Schafer ha ammesso che quanto sta accadendo le suscita qualche paura, aggiungendo subito dopo: "Voglio inoltre dire che non me ne frega un cazzo che abbiano messo una M sul mio passaporto. Non cambia realmente nulla di me o del fatto che sia trans, tuttavia mi rende la vita un po' più complicata".

La star di Euphoria ha spiegato che la prossima settimana dovrà fare un viaggio all'estero ed è sicura che verrà fermata per dei controlli e sta pensando a tutte le persone trans che dovranno affrontare situazioni complicate e spiacevoli.

Hunter ha concluso il suo video ribadendo: "Voglio semplicemente dire che le persone trans sono meravigliose. Non smetteremo mai di esistere. Non smetterò mai di essere trans. Una lettera e un passaporto non potranno cambiarlo e fanculo questa amministrazione. E non ho realmente una risposta su questa situazione, e sento fosse importante condividerlo. Tutto questo è reale, quindi sì, fanculo".