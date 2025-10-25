Hunger Games: un video svela l'identità del fan che ha conquistato un ruolo in L'alba sulla mietitura

Nel cast del nuovo film della saga di Hunger Games, tratto dal romanzo prequel Sunrise on the Reaping (L'alba sulla mietitura) ci sarà anche il vincitore di un concorso tra i fan.

Lionsgate, con un post condiviso sui social, ha annunciato che Devon Singletary avrà un ruolo nel progetto in arrivo nelle sale il 20 novembre 2026.

L'annuncio sui social

Il video pubblicato su Instagram mostra la reazione di Devon Singletary, un attore e filmmaker che vive in Florida. Il giovane, dopo aver scoperto che reciterà in Hunger Games: L'alba sulla mietitura, ha dichiarato: "Sono stupefatto. Sono realmente semplicemente senza parole. Sono super entusiasta".

Nel filmato condiviso sui social appaiono anche McKenna Grace, Whitney Peak e Joseph Zada e gli attori, oltre a congratularsi, hanno rivelato che avrà la parte di Blair, amico di Haymitch Abernathy di Burdock Everdeen, il padre di Katniss.

Sul set Devon ha poi dichiarato: "Amo il romanzo L'alba sulla mietitura. Essere scelto per Hunger Games è un onore grandioso".

L'opportunità rivolta ai fan era stata annunciata nel mese di maggio e gli aspiranti attori potevano inviare la propria audizione in cui interpretavano la loro scena preferita, intonavano una canzone o dimostravano il loro talento improvvisando.

Il cast e il team al lavoro sul film prequel

Alla regia del nuovo film di Hunger Games ci sarà nuovamente Francis Lawrence, fin dal 2012 alla guida della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins.

Nel cast, davvero stellare, ci saranno inoltre Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes che avrà la parte del Presidente Snow, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter, Lili Taylor, Iris Apatow, Edvin Ryding e Ben Wang.

Sul grande schermo si racconterà un importante capitolo della storia di Panem mostrando l'edizione numero 50 degli Hunger Games a cui ha partecipato Haymitch Abernathy, poi mentore di Katniss e Peeta.

Tra le pagine si svelano molti dettagli interessanti del passato di alcuni personaggi, tra cui i genitori dell'eroina affidata a Jennifer Lawrence nei film, e soprattutto di Haymitch, svelando i problemi che lo hanno reso l'uomo interpretato da Woody Harrelson.