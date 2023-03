Hunger Games: Jena Malone fu assalita sessualmente da un suo collega sul set

Jena Malone, nota per aver interpretato Johanna Mason nel franchise cinematografico The Hunger Games, ha confessato di essere stata vittima di un'aggressione sessuale sul set.

In un post molto toccante sul suo Instagram, Jena Malone ha confessato di essere stata aggredita sessualmente sul set di Hunger Games e di averci messo del tempo per accettare la situazione e tornare alla normalità. L'attrice aveva vestito i panni di Johanna Mason nell'ultimo film della saga, diviso in due parti.

L'attrice ha voluto ricordare lo spiacevole avvenimento occorsole anni fa scrivendo: "Questo periodo trascorso a Parigi girando l'ultimo Hunger Games è stato estremamente difficile per me perché stavo attraversando una rottura sentimentale e sono stata aggredita sessualmente da una persona con cui avevo lavorato. Un mix vorticoso di emozioni che sto imparando a gestire solo ora. Vorrei che non fosse legato a un evento così traumatico per me, ma questa è la vera natura selvaggia della vita. Come contenere il caos con la bellezza. Ho lavorato molto duramente per guarire e imparare a fare pace con la persona che mi ha violato e a fare pace soprattutto con me stessa".

Jena Malone ha fatto arrestare un uomo che stava prendendo a calci un cane

Willow Shields, attrice che ha vestito i panni di Primrose Everdeen, è stata tra le prime a commentare il post di Jena Malone: "Questo messaggio mi ha lasciato senza parole. Comprendo come il processo di riparazione possa essere lento e spero tu possa stare bene".

Jena Malone ha poi risposto alla domanda di un utente che gli chiedeva se l'artefice dell'aggressione non avesse avuto ripercussioni: "Ho usato la giustizia riparativa per consentire la guarigione, la responsabilità e la crescita con l'altra persona. È stato un processo difficile, ma credo che mi abbia davvero aiutata a superare alcune delle parti più difficili del lutto. Ma non sono ancora pronta a parlarne del tutto".