Jena Malone ha fatto arrestare un uomo che stava prendendo a calci un cane

Jena Malone è stata l'eroina che ha fatto arrestare un uomo che stava maltrattando un cane: la notizia è stata data dalla NBC Los Angeles ed è stata confermata dall'attrice di Hunger Games che su Twitter ha raccontato tutta la storia.

L'avventura che ha trasformato Jena Malone in eroe per un giorno, per dirla alla David Bowie, è successa lunedì scorso, quando l'attrice stava guidando la sua macchina per le strade di Hollywood e ha visto "un uomo prendere a calci ripetutamente un cagnolino e lanciarlo in aria".

Jena, dalla macchina, gli ha urlato di smetterla, ma l'uomo ha continuato a maltrattare il cane. Malone è scesa dall'automobile per inseguirlo "ho fatto segno ad un uomo con un giubbotto arancione di correre con me per inseguirlo". Il racconto di Jena procede rivelando che altre persone si sono messe all'inseguimento dell'uomo "dopo un isolato mi sono girata e c'erano altri 5 uomini dietro di me che lo inseguivano. Mi sembrava un miracolo".

Vista la situazione, Jena Malone ha preferito fermarsi e tornare indietro per recuperare la macchina. L'attrice ha raggiunto il gruppo poco dopo e "sembrava che l'uomo non avesse più il cane. Quindi mi sono fermata per assicurarmi che il cane sarebbe stato accudito", ha scritto in uno dei suoi post. Le telecamere di NBC Los Angeles hanno ripreso la rissa tra il molestatore di cani e i suoi inseguitori. L'uomo è stato colpito anche dopo che gli era stato tolto il cane. "Non ho visto la rissa ma mi è stato detto che l'uomo non ha rinunciato al cane senza combattere" ha affermato l'attrice che, in un post successivo, ha precisato: "Mi dispiace che sia finita in una rissa, ma il cane stava per morire".

L'uomo è stato assicurato alla polizia e denunciato per 'crudeltà contro gli animali'. L'attrice ha aspettato l'arrivo di un altro poliziotto, assicurandosi che il cane fosse portato in ospedale per essere curato. Al malcapitato animale sono state riscontrate "zampe posteriori rotte, una frattura alla zampa destra anteriore e una costola fratturata". Il cane, che si chiama Champion "è stato restituito alla proprietaria, era scomparso da una settimana". È stato aperto anche un crowdfunding per aiutare Champion ad essere curato.