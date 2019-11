Mark Ruffalo ha svelato quale potrebbe essere per lui il futuro per Hulk, supereroe Marvel che ha interpretato dal 2012 nella saga degli Avengers.

Mark Ruffalo ha parlato di Hulk e del futuro del personaggio Marvel, per il quale, sostiene l'attore, c'è ancora di più di quello che abbiamo visto fino ad oggi nei film del Marvel Cinematic Universe.

Al momento, nell'annunciata Fase 4 dei Marvel Studios non sono previsti progetti che includono Hulk ma, quando è stato chiesto a Mark Ruffalo dove avrebbe visto il suo personaggio in futuro, l'attore ha risposto che lo vedrebbe bene come guru di nuove leve:"Mi piacerebbe vederlo trascorrere un po' di tempo con alcune delle persone nuove, sai? Forse essere come un guru per alcuni dei nuovi, più giovani."

Anche Kevin Feige ha apprezzato l'idea di Mark Ruffalo, anche se al momento non è stato riservato ancora un posto da mentore per il grande bestione verde. Al momento, sono molti i giovani che arriveranno nell'MCU, come il recente ritorno di Spider-Man e anche Ms. Marvel e She-Hulk.

Ad oggi il personaggio di Hulk è apparso in sette film, con Mark Ruffalo nel cast di sei di questi. L'incredibile Hulk è stato rilasciato nel 2008, con protagonista Edward Norton, prima che il collega prendesse possesso del ruolo in Avengers nel 2012. Mark Ruffalo/Hulk ha fatto poi parte del cast di Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.