Edward Norton svela il suo Hulk preferito di tutti i tempi!

Edward Norton ha scelto tra i tanti il suo Hulk preferito, dopo aver interpretato lui stesso nel 2008 Bruce Banner ne L'Incredibile Hulk, prima di essere sostituito da Mark Ruffalo nel Marvel Cinematic Universe.

Edward Norton, durante un'intervista a Yahoo Entertainment, ha espresso la sua preferenza sui diversi interpreti di Hulk, affermando che oltre al suo collega Mark Ruffalo, l'interpretazione di Bill Bixby è insormontabile: "È divertente, Mark è uno dei miei più vecchi amici dai tempi del New York Theatre e gli si avvicina molto. Hulk è come Amleto: moltissime persone lo hanno fatto e per noi è Bill Bixby. Molto semplice. Bixby sarà sempre il miglior Banner."

Avengers: Age of Ultron - Bruce Banner e Vedova nera

Bill Bixby ha interpretato Bruce Banner, con Lou Ferrigno nel ruolo di Hulk, nella serie alla fine degli anni '70 e, per molti fan della Marvel, è stato davvero l'interprete migliore. Ma, negli ultimi anni, con l'esplosione dell'universo cinematografico Marvel molte cose sono cambiate. Oggi, la maggior parte del pubblico, è dalla parte di Mark Ruffalo che, effettivamente, è l'attore che ha vestito i panni di Bruce Banner/Hulk per molto più tempo.

Edward Norton ha continuato a parlare del personaggio Marvel, raccontando cosa ci vuole per entrare nelle vesti del bestione verde: "Alcuni attori hanno più o meno plasticità. Alcuni ruoli hanno più o meno plasticità. Amleto può essere interpretato in molti modi diversi, da molti attori diversi... Hulk è Hulk. Ma Banner ha comunque un ruolo nella sua essenza. Secondo me, il personaggio è stato interpretato solo da bravi attori. Bill Bixby, Eric Bana sono grandi attori. Mark è uno dei migliori. Adoro il fatto che sia quasi diventato una tradizione."

Nonostante la sua piccola parentesi Marvel non si finita nel migliore dei modi, Edward Norton sembra comunque apprezzare il lavoro fatto negli anni su questo personaggio e pare che sia contento di aver fatto parte di questa tradizione.