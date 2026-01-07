Hugh Jackman sporco, cupo e ingrigito nel trailer di The Death of Robin Hood

Scritto e diretto da Michael Sarnoski, il nuovo focus sul fuorilegge inglese targato A24 vede nel cast anche Bill Skarsgård e Jodie Comer.

Un Robin Hood stanco, sporco e disincantato sul letto di morte è protagonista del trailer di The Death of Robin Hood, interpretato da un irriconoscibile Hugh Jackman.

Il divo 57enne ha subito una trasformazione radicale per trasformarsi nel popolare fuorilegge inglese nella versione di Michael Sarnoski, regista e sceneggiatore della pellicola targata A24 che racconta il crepuscolo di Robin Hood mostrandone una versione anziana e macilenta, col volto nascosto da una lunga barba grigia e da una massa di capelli incolti.

La rilettura di Sarnoski appare molto diversa dalla maggior parte delle interpretazioni del mito di Robin Hood ed è proprio questa visione originale a spingere Jackman ad accostarsi al personaggio.

Una nuova sfida attoriale per Hugh Jackman

Ad affiancare Hugh Jackman in The Death of Robin Hood saranno Bill Skarsgård e Jodie Comer.

Skarsgård interpreta una "versione inedita di Little John", mentre sulla natura del personaggio interpretato da Jodie Comer vige ancora il segreto. Quel che è certo è che l'attrice non interpreterà Lady Marian, ma avrà la capacità di far conoscere a Robin Hood "a un altro lato della vita. E l'incontro tra i due personaggi conferisce delicatezza al film".

"Ciò che amo così tanto della visione di Robin Hood di Michael Sarnoski è che la sceneggiatura trasmette potenza, ed esamina come il potere possa essere usato per il bene o per il male", ha detto la star di Wolverine a Entertainment Weekly. "Robin Hood è un uomo vero nella nostra storia. Con tutte le cicatrici, il dolore, il rimpianto e, sì, l'amore. Questa storia ha un suo peso. Per me, è bella e umana."