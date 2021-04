Hugh Jackman e Laura Dern protagonisti di The Son, il nuovo film di Florian Zeller

Hugh Jackman e Laura Dern saranno protagonisti di The Son, il nuovo film di Florian Zeller, sequel di The Father, candidato all'Oscar come miglior film.

Hugh Jackman e Laura Dern saranno protagonisti del nuovo film di Florian Zeller, The Son, sequel del dramma The Father - Nulla è come sembra, candidato in ben 6 categorie ai prossimi premi Oscar e tratto dalla pièce teatrale scritta dallo stesso regista.

E come accaduto con il film interpretato da Anthony Hopkins ed Olivia Colman, anche The Son sarà adattamento dell'opera teatrale omonima dello stesso Zeller, affiancato in fase di sceneggiatura da Christopher Hampton, premio Oscar per Le relazioni pericolose.

Il film, ambientato a New York, racconterà di Peter (il personaggio interpretato da Hugh Jackman) e del momento in cui la sua vita, al fianco della nuova moglie Emma e del loro bambino, sarà sconvolta da Kate (Laura Dern), sua ex moglie, e da Nicholas, il figlio adolescente.

Il ragazzo, turbato dalla separazione dei genitori, manifesta la propria rabbia abbandonando anzitutto la scuola. In preda alla disperazione, Kate chiederà l'aiuto di Peter, che cercherà in tutti i modi di manifestare al figlio maggiore la propria vicinanza.

Le condizioni psichiche di Nicholas, però, graveranno sulla famiglia di Peter in modi che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Florian Zeller ha definito quella di The Son: "Una storia profondamente umana che, penso, possa interessare a tutti. Spero che il pubblico sia profondamente commosso dal percorso di questa famiglia. Sia Hugh che Laura sono capaci di trasmettere naturalmente grande calore, ma anche grande vulnerabilità. The Son vuole essere una riflessione sull'importanza di far capire ad amici e familiari che saranno sempre amati e mai soli".

A proposito di Hugh Jackman, l'attore figura anche tra i produttori esecutivi del film, insieme a Simon Gillis, Daniel Battsek, Lauren Dark e Ollie Madden, Philippe Carcassonne, Tim Haslam e Hugo Grumbar. The Son è il secondo lungometraggio per Florian Zeller.