Hugh Jackman festeggia il Natale in perfetto stile Wolverine (FOTO)

Hugh Jackman resta sempre fedele al suo Wolverine, anche a Natale, come ha dimostrato con una divertente foto condivisa su Twitter.

Il Natale si avvicina e anche le star di Hollywood si sono date da fare per decorare le proprie case a tema, come Hugh Jackman che ha mostrato ai suoi fan una sua particolare e divertente decorazione dedicata al suo personaggio del cuore, Wolverine.

Hugh Jackman ha, infatti, deciso di attirare l'attenzione su Wolverine, personaggio interpretato dal 2000 al 2017, durante le festività di questo 2020. La star ha addobbato una action figure di Wolverine con un bel cappello natalizio, in tema con le festività in arrivo mostrando la decorazione ai suoi fan su Twitter.

Una divertente decorazione dedicata al personaggio di Hugh Jackman più amato dai fan, che ha fatto parte della saga di X-Men per tanti anni. Nel 2000 il primo film dedicato ai supereroi Marvel ha segnato l'ingresso dello Wolverine di Hugh Jackman nell'universo cinematografico e ha contribuito a rendere popolare il genere cinematografico dei supereroi, oltre a lanciare l'attore nell'olimpo delle star.

Dopo questa foto pubblicata da Hugh Jackman, tutti attendono una replica dell'amico Ryan Reynolds che ogni anno non fa mancare il suo commento natalizio per prendere in giro il collega.

Vi ricordiamo che Hugh Jackman tornerà nel suo prossimo film, Reminiscence, che uscirà il prossimo anno.