Hugh Jackman inaugura il 2021 con un altro bagno nelle acque ghiacciate (VIDEO)

A quanto pare, Hugh Jackman c'ha preso gusto a tuffarsi nel mezzo dell'inverno nelle gelide acque dell'oceano, e in una replica di quanto fatto appena un mese fa, inaugura il 2021 con un bel bagno al mare.

Ricordate il post di qualche settimana fa in cui Hugh ci faceva sapere di aver preso parte alla sfida denominata "polar bear plunge" con un video post bagno ghiacciato nell'oceano? Ecco, adesso ci rende partecipi di un nuovo tuffo nelle fredde acque del mare, così, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

"Buon anno a tutti!" esclama poco prima di ricordarci che è il primo gennaio 2021 (il video è di ieri) e togliersi la maglia per gettarsi in acqua (con tutte le scarpe).

E mentre noi andiamo a prendere un'altra coperta per riscaldarci anche per lui, Hugh se la ride alla grande in acqua, perfettamente soddisfatto della cosa.

E sorge spontaneo il dubbio, a questo punto: non è che Jackman ha sbagliato supereroe? Aquaman sembra essere perfettamente nelle sue corde...

Adesso, però, attendiamo solo la risposta di Ryan Reynolds. Perché insomma, che inizio d'anno sarebbe senza una delle solite frecciatine da parte di Deadpool?