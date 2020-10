Hugh Jackman è gay? La risposta della moglie ai tabloid

La moglie di Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, condanna i tabloid che spargono notizie false come la presunta omosessualità del marito.

Si sa, essere una star comporta una buona dose di curiosità sulla propria vita privata e non mancano certo i pettegolezzi alimentati dai tabloid. La moglie di Hugh Jackman ha così deciso di rispondere una volta per tutte ai rumor secondo cui l'attore sarebbe gay.

Hugh Jackman in The Front Runner

L'australiana Deborra-Lee Furness, moglie di Hugh Jackman dal 1996, ha ammesso la frustrazione nel leggere per anni rumor sulla presunta omosessualità del marito nel corso di un'apparizione a Anh's Brush With Fame in cui ha dichiarato:

"Vedo questi giornali e sono intrisi di cattiveria. Spero che le persone capiscano che sono tutte montature. Hugh è gay da così tanti anni, anche io ero gay quando nel 1988 ho girato Shame. Quando mi sono sposata erano scioccati. Tutto questo è sbagliato, è come se qualcuno dicesse di Elton John, 'Oh è etero'. Sono sicura che si arrabbierebbe!"

Deborra-Lee Furness sottolinea, inoltre, quanto suoni indelicato quando le persone le dicono quanto sia fortunata a essere sposata a Hugh Jackman da 24 anni. Per fortuna i due attori si lasciano scivolare di dosso le malelingue che sottolineano la differenza d'età (la Furness ha 13 anni in più del marito) e si godono uno dei matrimoni più solidi del mondo dello spettacolo.

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness si sono incontrati sul set della serie tv australiana Corelli e si sono sposati nel 1996. i due hanno due figli adottivi insieme.

