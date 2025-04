Hugh Jackman ed Emma Stone in un whodonit alla Agatha Christie... ma con le pecore

Star e pecore riunite per il primo sguardo alla curiosa pellicola Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, nuova fatica della star di Wolverine.

La visione più curiosa e divertente del CinemaCon è senza dubbio Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, detective story con le star Hugh Jackman ed Emma Thompson che vede protagoniste "tante pecore".

Ispirato al romanzo del 2005 di Leonie Swann, Three Bags Full, il film è folle fin dalla premessa: un gruppo di pecore deve risolvere l'omicidio del loro pastore, interpretato naturalmente da Hugh Jackman.

Jackman e la co-star Emma Thompson sono apparsi in un segmento video durante l'evento ospitato dal Colosseum presso il Caesars Palace di Las Vegas per anticipare l'eccentrica pellicola. "È stata, come vedrete dalla clip, l'idea più fantastica, amorevole e bella, questa sintesi tra animali e persone", ha detto Emma Thompson. Riferendosi allo sceneggiatore, la star di Wolverine ha aggiunto: "L'arguzia di Craig Mazin è semplicemente ineguagliabile".

La clip presentata al Cinemacon, che ha riscosso reazioni curiose e divertite, include tantissime pecore. "Il film è un giallo, il che è sempre divertente", ha proseguito Jackman "e ha così tanto cuore".

Pecore alla riscossa

Diretto dal regista di Minions e Cattivissimo me 3 Kyle Balda, da una sceneggiatura del guru di The Last of Us Craig Mazin, Three Bags Full: A Sheep Detective Movie vede Hugh Jackman nei panni di George Hardy, un pastore che ama le sue pecore e le alleva solo per la loro lana. Ogni sera legge ad alta voce un giallo, fingendo che le sue pecore possano capire, ma senza mai sospettare che non solo possono capire, ma dopo la lettura litigano per ore su chi sia il colpevole.

Quando George viene trovato morto in circostanze misteriose, le pecore capiscono subito che si è trattato di un omicidio e pensano di sapere come risolverlo. Il poliziotto locale Tim Derry, interpretato dalla star di Succession Nicholas Braun, d'altro canto, non ha mai risolto un crimine grave in vita sua quindi le pecore concludono che dovranno risolverlo da sole, anche se ciò significa lasciare il loro prato per la prima volta e affrontare il fatto che il mondo umano non è così semplice come appare nei libri.

Fanno parte del cast stellare anche Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O'Dowd, Hong Chau, Regina Hall e Patrick Stewart-