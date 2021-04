Hugh Jackman commenta le accuse rivolte al produttore Scott Rudin: "Rispetto e sostengo le vittime"

L'attore Hugh Jackman ha commentato le accuse rivolte al produttore Scott Rudin, con cui doveva collaborare per The Music Man, sostenendo le vittime.

Hugh Jackman sarà il protagonista del revival di The Music Man, spettacolo che avrebbe dovuto essere prodotto da Scott Rudin e la star australiana ha ora commentato le accuse rivolte al produttore con un comunicato in cui sostiene le vittime.

Il giornalista Michael Paulson ha infatti condiviso su Twitter un comunicato dell'attore in cui dichiara: "Voglio dire quanto provi rispetto e ammirazione per le persone che hanno parlato della propria esperienza lavorando con Scott Rudin".

Hugh Jackman ha poi aggiunto: "Ci vuole un enorme coraggio e forza per reagire e dire la propria verità. Questa situazione ha dato il via ad una conversazione che sarebbe dovuta iniziare da tempo, non solo a Broadway e nel settore dell'intrattenimento, ma in tutti i posti di lavoro. La voce più importante che dovevamo ascoltare era quella di Scott Rudin e ora ha rilasciato le sue dichiarazioni e ha rinunciato alla produzione di The Music Man. Spero e prego che si tratti di un percorso all'insegna della guarigione per tutte le vittime e per la comunità".

L'attore ha inoltre assicurato: "Siamo ricostruendo il team di Music Man e speriamo di creare un ambiente che non solo sia sicuro, ma assicuri a tutti di essere considerati, ascoltati e rispettati per il proprio valore. Si tratta di qualcosa che è, ed è sempre stato, davvero importante per me".

Scott Rudin: il produttore è accusato di comportamenti razzisti, sessisti e violenti

Scott Rudin ha recentemente risposto a un lungo articolo in cui si svelavano i suoi comportamenti violenti e irrispettosi nei confronti dei dipendenti dichiarando che era profondamente dispiaciuto per il dolore causato dal suo comportamento, decidendo quindi di rinunciare a ogni partecipazione attiva alle produzione di Broadway in cui era coinvolto.