Lavorare da casa, grazie allo smart working, è diventata ormai un'abitudine consolidata in questo 2020 e Hugh Jackman condivide questo disagio in un video divertente pubblicato sui social, in cui molti fan nel mondo sicuramente si immedesimeranno.

Nella breve clip pubblicata suo social da Hugh Jackman, vediamo la star lottare con i tipici problemi dello smart working, ovvero i meeting fatti su piattaforme come Zoom, Skype, Meets e chi più ne ha più ne metta. La linea cade spesso e si fa fatica a farsi sentire dai propri interlocutori, proprio come mostra l'attore ironicamente ripetendo sempre la stessa domanda: "Mi senti bene?"

I fan hanno risposto molto divertiti dalla messa in scena di Hugh Jackman, lasciando migliaia di commenti, immedesimandosi nelle scene suggerite dall'attore di Wolverine.

Prima dell'arrivo della pandemia, Hugh Jackman aveva molti progetti per questo periodo dell'anno. L'attore, infatti, avrebbe dovuto recitare in The Music Man a Broadway, con anteprime a partire da settembre e l'apertura ufficiale il 15 ottobre. Tutte le esibizioni di Broadway sono state rimandate, ovviamente, al prossimo anno e The Music Man dovrebbe attualmente iniziare le anteprime ad aprile, salvo ulteriori cambi di programma.