Hugh Grant possibile protagonista del film horror Heretic, scritto e diretto dagli autori di A Quiet Place

Hugh Grant sembra potrebbe essere il protagonista di Heretic, un nuovo film horror diretto per A24 da Scott Beck e Bryan Woods.

I due filmmaker sono inoltre autori della sceneggiatura e la star starebbe concludendo le trattative con la produzione e sarebbe pronta a firmare il contratto.

I primi dettagli del progetto

La trama di Heretic non è ancora stata svelata, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che al centro della trama ci siano due donne di fede che vengono coinvolte in un gioco mortale nella casa di un uomo eccentrico.

Hugh Grant sarebbe il protagonista del progetto, tornando quindi sul set dopo il successo di Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri.

L'attore britannico, prossimamente, sarà uno dei protagonisti della serie The Regime, in arrivo in streaming su Max e con protagonista Kate Winslet. Tra gli altri progetti in cui è coinvolto ci sono Unfrosted: The Pop-Tart Story e Wonka, con protagonista Timothée Chalamet.

Scott Beck e Bryan Woods sono invece gli autori della sceneggiatura di A Quiet Place, diretto da John Krasinski e hanno firmato la sceneggiatura di The Boogeyman.