How I Met Your Mother: Josh Radnor e Cobie Smulders di nuovo insieme, ecco la foto della reunion!

How I Met Your Mother si è conclusa cinque anni fa e gli attori Josh Radnor e Cobie Smulders si sono ritrovati a sorpresa, ecco la foto della piccola reunion.

Due dei protagonisti della serie How I Met Your Mother hanno dato vita a una simpatica reunion, immortalata in una foto pubblicata sui social.

Josh Radnor ha infatti condiviso un'immagine che lo ritrae insieme alla collega e amica Cobie Smulders.

I due interpreti di Ted e Robin nello show How I Met Your Mother non si vedevano da tempo. Josh Radnor ha accompagnato l'immagine con una didascalia in cui dichiara: "Durante lo scorso weekend ho pensato che la bellezza in rosso che si trovava di fronte a me negli spazi di Hadestown fosse un volto familiare, ma non riuscivo a riconoscerla. Poi mi sono avvicinato per guardarla meglio. E ancora più vicino. E poi mi sono reso conto: ERA Cobie Smulders!! Che dolcissima reunion con la mia vecchia amica".

La serie creata da Carter Bays e Craig Thomas si è conclusa nel 2014 dopo nove stagioni in cui è stata raccontata la storia di Ted Mosby e del suo epico incontro con la madre dei suoi figli, narrando così la propria vita da quando aveva 27 anni e viveva a New York lavorando come architetto e trascorrendo il tempo con i suoi migliori amici Marshall, Lily, Barney e Robin. Nel cast anche Jason Segel, Alyson Hannigan e Neil Patrick Harris.

