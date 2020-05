How I Met Your Mother: Cobie Smulders interpreta una nuova versione Let's Go to the Mall (VIDEO)

Cobie Smulders, star di How I Met Your Mother, si è "trasformata" nuovamente in Robin Sparkles e ha interpretato una nuova versione di Let's Go To The Mall.

Cobie Smulders ha potuto interpretare nuovamente Robin Sparkles nonostante How I Met Your Mohter si sia concluso da anni: in un video l'attrice interpreta una nuova versione del famoso brano Let's Go to the Mall.

La star ha potuto divertirsi e regalare ai fan un po' di leggerezza grazie alla creazione inedita degli autori della serie.

L'attrice Cobie Smulders ha condiviso nella giornata di ieri il filmato in cui è impegnata a interpretare Let's All Stay at Home, la versione "aggiornata" della canzone di Robin Sparkles.

La star di E alla fine arriva mamma ha scritto: "Ecco qui. Spero che vi distragga un po', certamente lo ha fatto con me! Un enorme ringraziamento a Craig Thomas e Carter Bays per il nuovo testo. E a Brian Kim, che in origine ha aiutato a comporre questa canzone. Ha scritto questa nuova versione al pianoforte e poi l'ha riscritta quando era troppo complicata per me. Si è trattato di un bellissimo viaggio tra i ricordi".

Cobie ha quindi rivolto un invito ai suoi fan chiedendo, se possibile, di donare ad alcune organizzazioni benefiche che aiutano chi è in difficoltà in questo periodo complicato.

La canzone Let's Go to the Mall, che nella nuova versione si è trasformata in un invito a rimanere tutti a casa, è stata composta per la seconda stagione della serie cult che ha permesso di scoprire il passato segreto di Robin. Barney veniva infatti mostrato dopo aver trovato un video del brano che aveva reso la sua amica una pop star quando era una ragazzina. Nel corso della serie l'esistenza di Robin Sparkles ha dato vita a molte battute memorabili e scene legate all'esilarante carriera musicale del personaggio.