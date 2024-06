House of the Dragon: tutto quello che dovete sapere prima della seconda stagione

I nuovi episodi debutteranno su Sky e in streaming su Now la prossima settimana, meglio non arrivare impreparati

Dopo una pausa di quasi due anni, House of the Dragon sta finalmente per tornare con la seconda stagione, quindi ecco tutto quello che dovreste sapere prima di riprendere la visione.

La serie prequel de Il Trono di Spade partirà il prossimo 17 giugno su Sky e in streaming su Now, con i nuovi episodi che ci immergeranno sempre di più nella guerra civile dei Targaryen nota come Danza dei Draghi.

Dal momento che l'ultima volta che abbiamo visto House of the Dragon è stato nel 2022, molti fan potrebbero aver bisogno di un piccolo recap della serie in vista della seconda stagione. Se non avete tempo di rivedere i primi 10 episodi, ci pensiamo noi.

Paddy Considine in House of the Dragon

House of the Dragon, dove eravamo rimasti?

L'intera Stagione 1 dello show ha seguito il regno di Re Viserys Targaryen. Mentre si avvicinava alla fine della sua vita, si creò una spaccatura tra la sua figlia maggiore, Rhaenya Targaryen, e sua moglie (amica d'infanzia di Rhaenyra) Alicent Hightower. Era consuetudine che il figlio maggiore succedesse come Re di Westeros, ma Viserys aveva cresciuto Rhaenyra come leader e lei era chiaramente la scelta migliore per prendere il potere.

House of the Dragon 2: il numero degli episodi previsti è stato ridotto, ecco perché

Tuttavia, sul letto di morte di Viserys c'è stata una discrepanza. Rhaenyra credeva che il Trono di Spade fosse suo, mentre quello che sembra essere un errore di comunicazione con Viserys ha fatto credere ad Alicent che il re volesse il loro figlio, Aegon II, sul trono. Con la famiglia e la sua stretta cerchia già in attrito per una lunga serie di motivi, il disaccordo sul Trono di Spade li ha portati sulla strada della guerra totale.

Alla fine della passata stagione si stavano formando piani di battaglia e ci si preparava alla guerra, ma sembrava che Alicent e Rhaenyra potessero cercare di evitarla, sapendo cosa avrebbe significato la violenza per la loro famiglia e per Westeros. Ogni idea di pace è stata spazzata via quando il secondogenito di Alicent, Aemond, ha incontrato il figlio di Rhaenyra, Lucerys, nei cieli a cavallo dei loro draghi. Alla fine Aemond ha ucciso Lucerys, superando il punto di non ritorno e facendo precipitare i Targaryen in una guerra civile.

Da dove riprende la Stagione 2?

I nuovi episodi di House of the Dragon riprenderanno pochi giorni dopo la morte di Lucerys. Rhaenyra e le sue forze, note come i Neri, si sono spostate a Roccia del Drago, lasciando Alicent, Aegon II e i Verdi ad Approdo del Re.

Nel suo libro Fire & Blood, George R.R. Martin narra le vicende dei Targaryen e la loro guerra civile. La Danza dei Draghi è stata una guerra lunga e brutale che ha eliminato numerosi membri della famiglia, oltre a diversi draghi, e nel finale della Stagione 1 abbiamo visto come ha avuto inizio la guerra.

Non si sa con esattezza quanta parte della guerra coprirà la Stagione 2, ma preparatevi a vedere l'intera stagione svolgersi all'interno della Danza dei Draghi. Appuntamento al 17 giugno prossimo.